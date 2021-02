Giamaica in lutto | morto U-Roy | la leggenda del reggae aveva 78 anni

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lapiange la scomparsa di U-Roy, ladel raggae èin seguito ad un intervento chirurgica avvenuta in un ospedale di Kingston. Nella giornata di ieri èl’artista U-Roy,delno, dopo un’operazione chirurgica all’University Hospital of the West Indies di Kingston, capitale del paese. Ad annunciare la sua L'articolo proviene da Inews.it.

Nacque a Jones Town, innel 1942. Il suo soprannome non fu un'invenzione per entrare a far parte della scena musicale, ma bensì gli fu donato all'interno della sua famiglia. Una famiglia, la ...Commenta per primo Si è spento a 35 anni l'ex attaccante giamaicano Luton Shelton . 71 presenze e 24 gol con la sua nazionale, ha giocato in Europa fra le altre con Sheffield United e Aalborg, ma ha ...La Giamaica piange la scomparsa di U-Roy, la leggenda del raggae è morto in seguito ad un intervento chirurgica avvenuta in un ospedale di Kingston.U-Roy è morto oggi all'età di 78 anni. Leggenda della musica reggae, aveva inventato uno stile totalmente nuovo e precursore del rap.