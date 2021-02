GFVip, televoto bloccato: cosa sta succedendo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. C’è grande apprensione da parte dei fan del Grande Fratello Vip per un problema al televoto che deciderà l’eliminazione di un concorrente. A quanto pare si sta generando un problema molto importante che riguarda il televoto della trasmissione Grande Fratello vip. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dello spettacolo, che decreterà il nome Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. C’è grande apprensione da parte dei fan del Grande Fratello Vip per un problema alche deciderà l’eliminazione di un concorrente. A quanto pare si sta generando un problema molto importante che riguarda ildella trasmissione Grande Fratello vip. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dello spettacolo, che decreterà il nome

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto è ancora aperto: chi uscirà questa sera dalla Casa di #GFVIP? Lo scopriremo in prima serata su #Canale… - MariannaSampie2 : comunque io sono fan di giulia in primis e poi della coppia, questo televoto mi è dispiaciuto tanto perche stefania… - jullss___ : IL @GrandeFratello CHE PRENDE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO LORO STESSI PER IL TELEVOTO TRUCCATO. I preliev… -