GF Vip, Tommaso Zorzi su Rosalinda e Andrea: "Fanno tre post su Instagram e si mollano" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tommaso Zorzi titubante sul flirt tra Rosalinda e Zenga Recentemente, nella stanza blu della casa del Grande Fratello Vip 5 si è parlato della neo relazione nata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due ragazzi nell'ultima settimana stanno facendo parlare molto di loro, dopo che la 28enne messinese si è lasciata andare con il figlio di Walter Zenga accantonando una fidanzamento lungo dieci anni con Giuliano Condorelli. Tommaso Zorzi, tuttavia, non crede che ci sia un futuro per l'attrice messinese e l'ex partecipante di Temptation Island. Infatti, secondo il rampollo meneghino si lasceranno prima della prossima estate. La reazione dei diretti interessati La settimana scorso Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò.

