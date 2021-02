GF Vip, televoto sospeso per Giulia Salemi e Stefania Orlando, cosa è successo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) In attesa del vincitore del Grande Fratello Vip di quest’anno, vediamo chi sono tutti i vincitori dalla prima edizione Fonte webQuesta sera, 19 febbraio, Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, guiderà i vip rimasti in gara attraverso una serata ricca di emozioni. Al suo fianco ci saranno come sempre Antonella Elia e Pupo. In più in studio saranno presenti anche gli altri vip che hanno fatto parte di questa edizione. Mancano solo due settimane alla fine del Grande Fratello Vip più lungo della storia, che è stato prorogato per via del covid. Tra i concorrenti stanno iniziando ad emergere le strategie con cui ognuno di loro pensa di portare a casa la vittoria. Stefania Orlando e Giulia Salemi sono in nomination, due grandi protagoniste del programma molto amate dal pubblico. ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) In attesa del vincitore del Grande Fratello Vip di quest’anno, vediamo chi sono tutti i vincitori dalla prima edizione Fonte webQuesta sera, 19 febbraio, Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, guiderà i vip rimasti in gara attraverso una serata ricca di emozioni. Al suo fianco ci saranno come sempre Antonella Elia e Pupo. In più in studio saranno presenti anche gli altri vip che hanno fatto parte di questa edizione. Mancano solo due settimane alla fine del Grande Fratello Vip più lungo della storia, che è stato prorogato per via del covid. Tra i concorrenti stanno iniziando ad emergere le strategie con cui ognuno di loro pensa di portare a casa la vittoria.sono in nomination, due grandi protagoniste del programma molto amate dal pubblico. ...

