GF Vip: Televoto Salemi vs Orlando Sospeso! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Televoto sospeso al Grande Fratello Vip. Lo scontro epocale tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, sembra essere stato eliminato. I telespettatori sono in fermento, curiosi di sapere il motivo di questo improvviso cambiamento. Scopriamo insieme cosa è successo! Una situazione molto strana quella che stanno vivendo i telespettatori del Grande Fratello Vip che, da mercoledì sera, hanno visto il Televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi sospendersi forse, per un problema tecnico. Inizialmente, il disagio è stato aggirato grazie alla possibilità di votare tramite sms, l’unica modalità a pagamento. Da qualche ora però, gli utenti non riescono a dare la propria preferenza nemmeno così. In molti si chiedono cosa stia succedendo. Inizialmente, l’annuncio apparso sul sito e sull’app, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021)sospeso al Grande Fratello Vip. Lo scontro epocale tra Stefaniae Giulia, sembra essere stato eliminato. I telespettatori sono in fermento, curiosi di sapere il motivo di questo improvviso cambiamento. Scopriamo insieme cosa è successo! Una situazione molto strana quella che stanno vivendo i telespettatori del Grande Fratello Vip che, da mercoledì sera, hanno visto iltra Stefaniae Giuliasospendersi forse, per un problema tecnico. Inizialmente, il disagio è stato aggirato grazie alla possibilità di votare tramite sms, l’unica modalità a pagamento. Da qualche ora però, gli utenti non riescono a dare la propria preferenza nemmeno così. In molti si chiedono cosa stia succedendo. Inizialmente, l’annuncio apparso sul sito e sull’app, ...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - anticipazionitv : #GrandeFratelloVip ???? Nuova squalifica in arrivo? Ecco cosa sta succedendo ???? #GFvip - ZambucoGiusy : RT @trash_italiano: #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - vip_erella : RT @blublu39: ????OCCHI A ME???? A breve il televoto sara sbloccato, 1 giorno e mezzo ci è bastato per riposarci, ora dobbiamo essere più car… - giorgia_tpg : Sapete quale sarà una delle cose belle di questa sera? Quando i vip eliminati o comunque gran parte di loro diranno… -