GF Vip | televoto bloccato | centinaia di fan denunciano | c’è qualcosa che non tornaFOTO

GF Vip, televoto bloccato: centinaia di fan denunciano, c’è qualcosa che non torna(FOTO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) In queste ore, centinaia di utenti stanno inviando segnalazioni ai principali influencer di Instagram per denunciare il fatto che il televoto del GF Vip pare sia bloccato. Attualmente sono in nomination Stefania Orlando e Giulia Salemi, ma il pubblico pare impossibilitato ad esprimere la propria preferenza. A manifestare il malcontento per tutta questa situazione sono stati moltissimi fan di Deianira Marzano. Per tale ragione, l’influencer ha deciso di dare voce a tutto questo mostrando il contenuto dei massaggi che pare stiano ricevendo i telespettatori votanti. Il televoto bloccato Di incongruenze in merito al televoto di questa edizione del GF Vip ce ne sono state davvero moltissime, ma stavolta pare che a creare sgomento sia il fatto che esso sembri bloccato. Come ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021) In queste ore,di utenti stanno inviando segnalazioni ai principali influencer di Instagram per denunciare il fatto che ildel GF Vip pare sia. Attualmente sono in nomination Stefania Orlando e Giulia Salemi, ma il pubblico pare impossibilitato ad esprimere la propria preferenza. A manifestare il malcontento per tutta questa situazione sono stati moltissimi fan di Deianira Marzano. Per tale ragione, l’influencer ha deciso di dare voce a tutto questo mostrando il contenuto dei massaggi che pare stiano ricevendo i telespettatori votanti. IlDi incongruenze in merito aldi questa edizione del GF Vip ce ne sono state davvero moltissime, ma stavolta pare che a creare sgomento sia il fatto che esso sembri. Come ...

