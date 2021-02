GF Vip, Salemi e Orlando: televoto interrotto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attualmente è in atto il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, una sfida molto importante. Proprio per questo motivo di recente la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato che il televoto era momentaneamente interrotto a causa di problemi tecnici. La sfida attualmente in atto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando è molto sentita, e a quanto pare sta ricevendo un altissimo numero di voti, al punto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attualmente è in atto iltra Giuliae Stefania, una sfida molto importante. Proprio per questo motivo di recente la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato che ilera momentaneamentea causa di problemi tecnici. La sfida attualmente in atto tra Giuliae Stefaniaè molto sentita, e a quanto pare sta ricevendo un altissimo numero di voti, al punto Articolo completo: dal blog SoloDonna

