GF Vip, l’abito di Giulia Salemi è iconico: l’avete riconosciuto? Lo ha indossato proprio lei (Di venerdì 19 febbraio 2021) nel 2000. Una puntata incandescente, questa del GF Vip in onda questa sera 19 febbraio 2021. Una puntata che tutti attendevano per scoprire la verità sul televoto. Nei giorni scorsi, infatti, il televoto è stato bloccato per via di alcuni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) nel 2000. Una puntata incandescente, questa del GF Vip in onda questa sera 19 febbraio 2021. Una puntata che tutti attendevano per scoprire la verità sul televoto. Nei giorni scorsi, infatti, il televoto è stato bloccato per via di alcuni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Novella_2000 : Anche l’outfit di Giulia non bada spese: ecco quanto costano abito e scarpe #gfvip - Novella_2000 : L’abito di Dayane costa più di 3000 euro: ecco il brand #GFvip - malumasunshine : @GJaccarino mi sa che sei rimaste indietro, matteo al gf vip party ha detto che quest'abito non se lo fece fare lei… - gloriasbott : RT @malumasunshine: siete rimaste indietro, matteo al gf vip party ha detto che quest'abito non se lo fece fare lei e che non l'ha scelto l… - malumasunshine : siete rimaste indietro, matteo al gf vip party ha detto che quest'abito non se lo fece fare lei e che non l'ha scel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip l’abito Abiti da sposa, ecco le proposte più eccentriche viste in passerella Sky Tg24