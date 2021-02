GF Vip, Giulia Salemi non si trattiene: “Ho trovato l’anima gemella”, e Pierpaolo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giulia Salemi è sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli. La relazione fra i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip è nata in sordina, fra mille insicurezze. Giulia aveva paura che i suoi sentimenti non fossero ricambiati e che potesse subire un’altra delusione come quella vissuta con Francesco Monte. Pierpaolo aveva da poco archiviato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021)è sempre più innamorata diPretelli. La relazione fra i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip è nata in sordina, fra mille insicurezze.aveva paura che i suoi sentimenti non fossero ricambiati e che potesse subire un’altra delusione come quella vissuta con Francesco Monte.aveva da poco archiviato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - trash_italiano : E per quelli che: 'fai solo questi articoli, le offese degli altri no'... Dayane su Tommaso che ha problemi mental… - sarahsanttos24 : RT @VanityFairIt: Ed è subito bufera social - Lucesilva25 : RT @mattinodinapoli: GF Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi: il flirt che infiamma la casa più spiata d'Italia -