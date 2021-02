GF Vip, clamoroso colpo di scena: caos sui social, è successo a poche ore dalla puntata (Di venerdì 19 febbraio 2021) di questa sera. Manca pochissimo all’inizio di una nuova puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. Nella casa, negli ultimi giorni, è accaduto di tutto, ma è quello che è successo fuori che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) di questa sera. Manca pochissimo all’inizio di una nuovadel GF Vip. Unache si preannuncia ricca di sorprese. Nella casa, negli ultimi giorni, è accaduto di tutto, ma è quello che èfuori che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SaraJimenz4 : Esto me hueleee tan tan raro! #exrosmello Clamoroso al GF Vip: televoto bloccato e squalifica in arrivo - infoitcultura : GF Vip, clamoroso spoiler a poche ore dalla puntata: cosa accadrà stasera - viperello85 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Clamoroso: un’autrice si schiera apertamente con uno dei tre vip in lista per essere finalista #tzvip #sovip… - infoitcultura : GF Vip, clamoroso annuncio: accadrà questa sera, nessuno se lo aspetta! - avvo_ : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Clamoroso: un’autrice si schiera apertamente con uno dei tre vip in lista per essere finalista #tzvip #sovip… -