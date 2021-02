GF VIP, Cinecittà sorvolata da 188 aerei: quanto sono costati? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sopra il cielo di Cinecittà sono volati oltre cento aerei da settembre a oggi, ma quanto sono costati ai fan del GF VIP? Ecco la cifra da capogiro. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Siamo agli sgoccioli di una delle edizioni più chiacchierate di sempre, il 1 marzo scopriremo chi sarà il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno i fan hanno scatenato vere e proprie rivoluzioni a suon di hashtag, aerei e urla fuori la casa. Dal televoto truccato ai volta faccia, fino alle faide intere i fan sono stati dei veri protagonisti in questa edizione, sia come sostenitori che come odiatori: su Cinecittà sono volati anche messaggi tutt’altro che ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sopra il cielo divolati oltre centoda settembre a oggi, maai fan del GF VIP? Ecco la cifra da capogiro. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Siamo agli sgoccioli di una delle edizioni più chiacchierate di sempre, il 1 marzo scopriremo chi sarà il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno i fan hanno scatenato vere e proprie rivoluzioni a suon di hashtag,e urla fuori la casa. Dal televoto truccato ai volta faccia, fino alle faide intere i fanstati dei veri protagonisti in questa edizione, sia come sostenitori che come odiatori: suvolati anche messaggi tutt’altro che ...

Ultime Notizie dalla rete : VIP Cinecittà GF Vip, Mauro Coruzzi contro Tommaso Zorzi: 'Il più perfido mai apparso in tv, ecco cosa mi ha detto' L'influencer, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e definito da alcuni un vero "stratega" , ... Coruzzi ha detto di averlo "beccato" per caso, durante un live dalla Casa di Cinecittà, a parlar ...

Gf Vip, Rosalinda Cannavò disperata: "Voglio tornare a casa" Dopo lo striscione aereo per Dayane volato nei cieli di Cinecittà, ecco dunque che Rosalinda è ... La pace tra le Rosmello al Grande Fratello Vip è pertanto durata assai poco. Durante una conversazione ...

