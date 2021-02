GF Vip | Andrea Zenga sicuro e ‘spietato’ con Pierpaolo Pretelli | “Succede stasera”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La 41esima diretta del GF Vip si preannuncia imperdibile. Mancano davvero pochissime puntate alla finale, che andrà in onda il primo marzo prossimo, e il gioco inizia a farsi duro. A partire dalla nomination “di fuoco” di questa settimana perché rischiano di uscire due protagoniste indiscusse della Casa, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Il televoto è stato sospeso nelle scorse ore per via di un problema tecnico ma è ancora possibile esprimere la propria preferenza tramite sms. Dunque, l’opzione a pagamento è ancora valida e c’è da giurare che i rispettivi gruppi fan delle nominate non demorderà fino alle fine. Le reazioni di Giulia e Stefania sono state molto diverse quando lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto ai vipponi. (Continua dopo la foto) La Salemi è scoppiata a piangere perché delusa dal pieno di voti fatto poco prima, mentre la Orlando ha preso con ...