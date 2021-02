GF Vip 5 | Samantha De Grenet verrà espulsa? Ecco perché il televoto è stato sospeso

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre proseguono i problemi tecnici relativi aldel Grande Fratello Vip 5, che questa settimana vede a rischio eliminazioneDee Giulia Salemi, si fa largo l’ipotesi suggerita dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi” ha fatto notare come in realtà potrebbe non trattarsi di un problema tecnico, bensì di una decisione degli autori. Il motivo?spiegato in puntata e, stando a questa ipotesi (che, lo ricordiamo, non è assolutamente confermata, visto che gli unici voti sospesi sono quelli sul web, mentre tra sms e telefono si continua a votare senza problemi) potrebbe anche essere che il GF Vip decida la squalifica di una delle due gieffine, o comunque un provvedimento disciplinare per qualcuno. Se così fosse, il rischio riguarderebbe di certo la De ...