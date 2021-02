GF Vip 5, Dayane Mello affossa Rosalinda: “Ormai vince la coppia, è solo strategia” (Di venerdì 19 febbraio 2021) È in corso una nuova guerra tra le amiche per la pelle RosMello nella Casa del Grande fratello vip 5, e stavolta per un affondo che Dayane Mello ha riservato a Rosalinda Cannavò, con allusioni al veleno alla storia d’amore che l’attrice ha avviato con il coinquilino Andrea Zenga. A innescare la bomba è stato un confronto che le due gieffine hanno condiviso con il gruppo di inquilini nella Casa, con Dayane che ha sferrato un attacco generale sostenendo che nel reality abbiano la meglio le storie d’amore e che ora Rosalinda stia giocando a fare l’innamorata di Zenga junior per strategia, a fin di consensi e visibilità. Una stoccata, a cui è seguita la reazione contrariata dell’attrice. Rosalinda ha, così, invitato Dayane a riflettere ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) È in corso una nuova guerra tra le amiche per la pelle Rosnella Casa del Grande fratello vip 5, e stavolta per un affondo cheha riservato aCannavò, con allusioni al veleno alla storia d’amore che l’attrice ha avviato con il coinquilino Andrea Zenga. A innescare la bomba è stato un confronto che le due gieffine hanno condiviso con il gruppo di inquilini nella Casa, conche ha sferrato un attacco generale sostenendo che nel reality abbiano la meglio le storie d’amore e che orastia giocando a fare l’innamorata di Zenga junior per, a fin di consensi e visibilità. Una stoccata, a cui è seguita la reazione contrariata dell’attrice.ha, così, invitatoa riflettere ...

