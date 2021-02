Germania, tagliati gli stipendi ai parlamentari a causa del Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli stipendi dei parlamentari tedeschi subiranno un taglio a causa della crisi economica legata al Covid-19. Si tratta di una riduzione di piccola entità, che tuttavia rappresenta una novità assoluta in Germania dal dopoguerra ad oggi. Secondo un portavoce del Bundestag, citato dal Corriere della Sera, a partire da luglio la busta paga dei parlamentari sarà alleggerita di circa 60 euro mensili. Una taglio minimo, ma che è determinato da appositi meccanismi che adeguano la paga dei parlamentari tedeschi all’andamento del Paese. Infatti, in Germania, i compensi di deputati e senatori sono indicizzati alla media degli stipendi dell’intera nazione. Dal momento che questo indicatore nel corso del 2020 è calato dello 0,6 per cento, anche i ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Glideitedeschi subiranno un taglio adella crisi economica legata al-19. Si tratta di una riduzione di piccola entità, che tuttavia rappresenta una novità assoluta indal dopoguerra ad oggi. Secondo un portavoce del Bundestag, citato dal Corriere della Sera, a partire da luglio la busta paga deisarà alleggerita di circa 60 euro mensili. Una taglio minimo, ma che è determinato da appositi meccanismi che adeguano la paga deitedeschi all’andamento del Paese. Infatti, in, i compensi di deputati e senatori sono indicizzati alla media deglidell’intera nazione. Dal momento che questo indicatore nel corso del 2020 è calato dello 0,6 per cento, anche i ...

ZiaCandida : RT @ilnord_it: GERMANIA: TAGLIATI STIPENDI AI PARLAMENTARI, ANCORATI AI SALARI CHE SONO IN CALO - Il Nazionalista - Quotidiano di libera in… - gianny0162 : RT @ilnord_it: GERMANIA: TAGLIATI STIPENDI AI PARLAMENTARI, ANCORATI AI SALARI CHE SONO IN CALO - Il Nazionalista - Quotidiano di libera in… - ilnord_it : GERMANIA: TAGLIATI STIPENDI AI PARLAMENTARI, ANCORATI AI SALARI CHE SONO IN CALO - Il Nazionalista - Quotidiano di… -