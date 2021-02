Germania, nel 2020 salari calati dello 0,6%: per legge si riduce (di 60 euro) anche lo stipendio dei parlamentari. È la prima volta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal primo luglio i 709 parlamentari tedeschi membri del Bundestag si vedranno ridurre la loro indennità mensile. Un taglio quasi impercettibile, 60,50 euro, che porterà il loro stipendio da 10.083 a 10.022 euro. Non era mai accaduto in Germania dal dopoguerra e non è il frutto di un’iniziativa degli stessi politici: infatti, è la stessa legge a prevedere un meccanismo che adegua lo stipendio dei parlamentari ai dati sul salario medio nel Paese. Dopo 70 anni di crescita, nell’anno del Covid i salari dei tedeschi sono diminuiti e quindi a breve scatterà l’adeguamento. La notizia è stata anticipata dalla Bild e poi confermata da un portavoce del Bundestag. Il presidente del Parlamento, il noto falco ed ex ministro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal primo luglio i 709tedeschi membri del Bundestag si vedranno ridurre la loro indennità mensile. Un taglio quasi impercettibile, 60,50, che porterà il loroda 10.083 a 10.022. Non era mai accaduto indal dopoguerra e non è il frutto di un’iniziativa degli stessi politici: infatti, è la stessaa prevedere un meccanismo che adegua lodeiai dati sulo medio nel Paese. Dopo 70 anni di crescita, nell’anno del Covid idei tedeschi sono diminuiti e quindi a breve scatterà l’adeguamento. La notizia è stata anticipata dalla Bild e poi confermata da un portavoce del Bundestag. Il presidente del Parlamento, il noto falco ed ex ministro delle ...

borghi_claudio : @picco_matteo @stefaniatalpo In effetti mi ricordo nel 2000 quando si staccavano gli infissi dalle finestre per bru… - zazoomblog : Germania nel 2020 salari calati dello 06%: per legge si riduce (di 60 euro) anche lo stipendio dei parlamentari. È… - clikservernet : Germania, nel 2020 salari calati dello 0,6%: per legge si riduce (di 60 euro) anche lo stipendio dei parlamentari.… - Noovyis : (Germania, nel 2020 salari calati dello 0,6%: per legge si riduce (di 60 euro) anche lo stipendio dei parlamentari.… - im24rail : RT @Schreder_SpA: Oggi vi proponiamo di scoprire insieme una regione della Germania davvero affascinante: tutti a bordo, si va nel Baden-Wü… -