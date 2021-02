Germania, i parlamentari si tagliano di poco lo stipendio causa Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Germania, leggerissimo taglio dello stipendio per la legge che regola i compensi in basi al salario dei cittadini Getty ImagesI parlamentari tedeschi si tagliano lo stipendio. Una cifra irrisoria rispetto agli oltre 10mila euro mensili che percepiscono; è un atto più simbolico che concreto ma che comunque rispetta l’adeguamento in relazione al salario dei cittadini. Un portavoce del Bundestag (il Parlamento di Berlino) ha comunicato che ha partire da luglio i rappresentanti eletti avranno una busta paga più leggera anche se di pochissimo: 60 euro mensili in meno. La causa è il Covid. Il compenso dei parlamentari viene infatti indicizzato in base alla media dei salari della nazione. Siccome nel 2020 per via della pandemia c’è stata una ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021), leggerissimo taglio delloper la legge che regola i compensi in basi al salario dei cittadini Getty ImagesItedeschi silo. Una cifra irrisoria rispetto agli oltre 10mila euro mensili che percepiscono; è un atto più simbolico che concreto ma che comunque rispetta l’adeguamento in relazione al salario dei cittadini. Un portavoce del Bundestag (il Parlamento di Berlino) ha comunicato che ha partire da luglio i rappresentanti eletti avranno una busta paga più leggera anche se di pochissimo: 60 euro mensili in meno. Laè il. Il compenso deiviene infatti indicizzato in base alla media dei salari della nazione. Siccome nel 2020 per via della pandemia c’è stata una ...

