Georgina Rodriguez: “So cosa significa arrivare a fine mese, mia vita fatta di sacrifici” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici e l’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bella famiglia“. Georgina Rodriguez si racconta così in un’intervista rilasciata ai microfoni di Instyle. Alla rivista spagnola lady Cristiano Ronaldo ha voluto sottolineare le proprie origini umili oltre la fatica sostenuta per diventare famosa nel mondo della moda. “Ora che posso, essere in grado di aiutare gli altri è ciò che mi soddisfa di più – ha detto Georgina -. So anche cosa significa iniziare in piccolo e dover arrivare alla fine del mese. Mi immedesimo molto nelle persone a causa delle mie origini umili“. E sulla relazione con Ronaldo: “Ogni giorno al suo fianco è un dono”, ha chiosato ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ho lavorato sodo e ho avuto unadie l’universo mi ha premiato con lapiù grande: una bella famiglia“.si racconta così in un’intervista rilasciata ai microfoni di Instyle. Alla rivista spagnola lady Cristiano Ronaldo ha voluto sottolineare le proprie origini umili oltre la fatica sostenuta per diventare famosa nel mondo della moda. “Ora che posso, essere in grado di aiutare gli altri è ciò che mi soddisfa di più – ha detto-. So ancheiniziare in piccolo e doveralladel. Mi immedesimo molto nelle persone a causa delle mie origini umili“. E sulla relazione con Ronaldo: “Ogni giorno al suo fianco è un dono”, ha chiosato ...

Sport_Fair : #Georgina si mette a nudo Aneddoti e retroscena della sua vita 'So cosa significhi non arrivare a fine mese'… - LXQsitemag : Georgina Rodríguez vende in poche ore questa bellissima tuta rossa indossabile e lusinghiera del suo nuovo marchio!… - zazoomblog : Georgina Rodriguez l’allenamento bollente: “Su e giù…” – VIDEO - #Georgina #Rodriguez #l’allenamento - Mediagol : #Video Georgina Rodriguez, sexy e tonica su Instagram: Lady #CR7 ha un fisico da #ChampionsLeague, followers in est… - lillydessi : #Georgina e tutte le altre #regine #griffate delle #nevi - DiLei -