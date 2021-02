Georgina Rodriguez si racconta: «Ho avuto una vita di sacrifici» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Georgina Rodriguez: «La mia una vita di sacrifici, so cosa vuole dire partire dal basso». La compagna di Cristiano Ronaldo si racconta Georgina Rodriguez, compagna di vita di Cristiano Ronaldo, si racconta in un’intervista ala rivista spagnola InStyle. «È vero che non ho sempre brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici. L’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bellissima famiglia. Ora che posso, permettermi di aiutare gli altri è quello che più mi soddisfa. So anche cosa vuol dire partire dal basso e dover arrivare a fine mese. Mi immedesimo molto con le persone a causa delle mie umili origini». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021): «La mia unadi, so cosa vuole dire partire dal basso». La compagna di Cristiano Ronaldo si, compagna didi Cristiano Ronaldo, siin un’intervista ala rivista spagnola InStyle. «È vero che non ho sempre brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ho lavorato sodo e hounadi. L’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bellissima famiglia. Ora che posso, permettermi di aiutare gli altri è quello che più mi soddisfa. So anche cosa vuol dire partire dal basso e dover arrivare a fine mese. Mi immedesimo molto con le persone a causa delle mie umili origini». Leggi ...

