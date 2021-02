Genova | proprietaria di un negozio accoltellata a morte

Leggi su ck12

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi intorno alle ore 18:00 una donna di 60 anni è statain pieno centro a. Fonte fotografica: IL SECOLO XIXIntorno alle 18, una donna di 60 anni, Clara Ceccarelli, è statain via Colombo, in pieno centro a. Il 118 intervenuto immediatamente ha cercato di salvarle la vita all’interno del suodi scarpe. Sul posto è arrivata anche la polizia che è già sulle tracce dell’assassino, si tratterebbe di un uomo che è corso fuori dalverso via della Consolazione, inseguito da alcune persone che non sono riuscite a bloccarlo. Gli agenti hanno cercato di raccogliere informazioni dai pochi passanti a causa delle limitazioni anti-Covid. Le ricerche si stanno concentrando in ...