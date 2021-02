Genova – Donna uccisa con 30 coltellate arrestato l’ex mentre voleva suicidarsi: ha confessato (Di sabato 20 febbraio 2021) L’uomo stava cercando di uccidersi, gettandosi da un precipizio, quando è stato bloccato dagli agenti Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stata uccisa a Genova all’interno del suo negozio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Colombo, in pieno centro città. La Donna è stata colpita con molte coltellate, sembra circa una trentina. La polizia ha fermato l’ex compagno, che la Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) L’uomo stava cercando di uccidersi, gettandosi da un precipizio, quando è stato bloccato dagli agenti Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stataall’interno del suo negozio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Colombo, in pieno centro città. Laè stata colpita con molte, sembra circa una trentina. La polizia ha fermatocompagno, che la

