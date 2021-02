Genova | consigliera comunale vuole votare da remoto nel traffico | silenziata

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) GENOVA – Scaramucce interne al centrodestra, ieri sera nella seduta fiume di consiglio comunale a Genova sulla riforma del decentramento dei Municipi. Motivo dello scontro il comportamento della consigliera di maggioranza Lilli Lauro (Cambiamo!) che, a un certo punto, ha abbandonato l’aula, continuando però a seguire i lavori da remoto e volendo esprimere, in ogni caso, il proprio voto sui documenti in esame. Da quando è in corso l’emergenza pandemica, i consiglieri possono richiedere di partecipare all’assemblea da remoto per oggettiva impossibilità a presenziare in aula, ma non si era mai verificata la situazione di qualcuno che abbandonasse la seduta in corso per continuare a partecipare via web. Il presidente del consiglio, Federico Bertorello (Lega), dopo aver sospeso brevemente i lavori per confrontarsi con la segreteria generale, ha escluso Lauro dalla partecipazione finché non fosse eventualmente tornata in Sala Rossa, cosa che è avvenuta più tardi per le dichiarazioni di voto sulla delibera.