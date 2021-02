Gabriele Corsi condurrà «Il Contadino Cerca Moglie» sul Nove

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Il, stavolta però sul. E con. Sarà infatti il conduttore romano a guidare la nuova edizione del reality, che dopo il trasloco da Fox Life (l’ultima deludente stagione era stata presentata da Diletta Leotta) è approdato al gruppo Discovery per un rilancio. La trasmissione si affaccerà sugli schermi giovedì 25 febbraio prossimo, in prima serata sul, ma solo per un’anticipazione. Quella in programma sarà infatti di una puntata speciale ‘casting’ nella quale verranno solo presentati i concorrenti (a quanto ci risulta Discovery avrebbe optato per un cambio di passo nei casting rispetto al modello Fox fatto di contadini “poco contadini”), che poi cercheranno un partner con ...