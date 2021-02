G7, stanziati 7,5 miliardi di dollari per i vaccini contro il coronavirus (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è concluso il primo G7 virtuale dell’anno. Il premier Draghi ha preso parte al suo primo appuntamento internazionale. ROMA – Il primo appuntamento internazionale da premier per Mario Draghi è stato il G7 virtuale organizzato da Boris Johnson. I leader hanno affrontato diversi argomenti, ma il tema centrale è stata sicuramente la pandemia e la necessità di accelerare sui vaccini per far ripartire il prima possibile l’economia. I leader si rivedranno a giugno in Cornovaglia in presenza, pandemia permettendo. Accordo tra i leader Come riportato dall’Ansa, il premier Draghi ha ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni degli altri leader. Il nuovo presidente del Consiglio sin dall’insediamento a Palazzo Chigi si è detto pronto a seguire la via intrapresa “dai Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di una quantità di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è concluso il primo G7 virtuale dell’anno. Il premier Draghi ha preso parte al suo primo appuntamento internazionale. ROMA – Il primo appuntamento internazionale da premier per Mario Draghi è stato il G7 virtuale organizzato da Boris Johnson. I leader hanno affrontato diversi argomenti, ma il tema centrale è stata sicuramente la pandemia e la necessità di accelerare suiper far ripartire il prima possibile l’economia. I leader si rivedranno a giugno in Cornovaglia in presenza, pandemia permettendo. Accordo tra i leader Come riportato dall’Ansa, il premier Draghi ha ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni degli altri leader. Il nuovo presidente del Consiglio sin dall’insediamento a Palazzo Chigi si è detto pronto a seguire la via intrapresa “dai Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di una quantità di ...

