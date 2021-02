G7, si discute sul Covid: Biden offre 4 miliardi per vaccinazioni globali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Esordio al G7 per il premier Mario Draghi ed il presidente Usa, Joe Biden, con la che riunione tratterà il tema Covid. Dagli Stati Uniti arriva una grande offerta. Inizia la videoconferenza del G7, con i paesi che discutono il tema principale di giornata, come affrontare l’emergenza Covid. Durante la riunione si sta discutendo anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Esordio al G7 per il premier Mario Draghi ed il presidente Usa, Joe, con la che riunione tratterà il tema. Dagli Stati Uniti arriva una grande offerta. Inizia la videoconferenza del G7, con i paesi che discutono il tema principale di giornata, come affrontare l’emergenza. Durante la riunione si stando anche L'articolo proviene da Inews.it.

Franco17255354 : RT @Stefano173456: Si discute in modo duro in politica, così come in famiglia, sul lavoro e nelle cose d'amore. MA NON SI CACCIA NESSUNO!!… - M4rk0On1 : RT @Stefano173456: Si discute in modo duro in politica, così come in famiglia, sul lavoro e nelle cose d'amore. MA NON SI CACCIA NESSUNO!!… - nio_fivestars : RT @Stefano173456: Si discute in modo duro in politica, così come in famiglia, sul lavoro e nelle cose d'amore. MA NON SI CACCIA NESSUNO!!… - joem5s : RT @Stefano173456: Si discute in modo duro in politica, così come in famiglia, sul lavoro e nelle cose d'amore. MA NON SI CACCIA NESSUNO!!… - paolo77jpm : RT @Stefano173456: Si discute in modo duro in politica, così come in famiglia, sul lavoro e nelle cose d'amore. MA NON SI CACCIA NESSUNO!!… -