**G7: Johnson, ‘agire insieme su vaccini per farli arrivare tutti’** (Di venerdì 19 febbraio 2021) Londra, 19 feb. (Adnkronos) – Il mondo deve “procedere insieme” per far arrivare a tutti i vaccini. E’ l’appello rivolto dal premier britannico Boris Johnson ai suoi colleghi del G7 riuniti in videoconferenza per il primo incontro sotto la presidenza del Regno Unito. Le principali potenze mondiali devono “far sì che il mondo intero sia vaccinato” e assicurare che tutti i Paesi “procedano insieme”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Londra, 19 feb. (Adnkronos) – Il mondo deve “procedere” per fara tutti i. E’ l’appello rivolto dal premier britannico Borisai suoi colleghi del G7 riuniti in videoconferenza per il primo incontro sotto la presidenza del Regno Unito. Le principali potenze mondiali devono “far sì che il mondo intero sia vaccinato” e assicurare che tutti i Paesi “procedano”. L'articolo CalcioWeb.

angela__mauro : Per il premier Uk Johnson, Biden è 'Great Joe'. La sua conversione dopo la disfatta di Trump è incredibile, al conf… - SilviaGuzzetti1 : Boris Johnson ha promesso oggi di ridistribuire i vaccini che avanzano ma non ha detto quanti e quando. Informazion… - Elisabettaphil : RT @formichenews: Draghi e Johnson, sarà special relationship al G7? Oggi la prima uscita internazionale per il presidente del Consiglio.… - INBUCASEMPRE : RT @formichenews: Draghi e Johnson, sarà special relationship al G7? Oggi la prima uscita internazionale per il presidente del Consiglio.… - antoguerrera : Draghi debutta online al G7 e guarda al modello Johnson per la campagna di vaccinazioni di massa -