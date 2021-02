G7 | Draghi | salute bene globale | regole condivise e principi trasparenti 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) – L’Italia ha espresso grande sostegno all’Act-Accelerator, ovvero al meccanismo all’interno delle Nazioni Unite per l’accelerazione della campagna vaccinale, e sta lavorando ad un nuovo contributo economico. In qualità di Presidenza del G20, l’Italia sta anche valutando la proposta avanzata mercoledì dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres per istituire una ‘Task Force di emergenza G20’ volta a sviluppare un Piano vaccinale. Lasarà al centro dell’impegno internazionale italiano, come dimostra il prossimo ‘Global Health Summit’ di Roma: un momento decisivo per la definizione di una strategia comune mondiale contro la pandemia.Quanto fatto finora da tutti i Paesi, ovvero mitigare le conseguenze immediate della crisi sociale con politiche espansive, deve essere integrato con un’efficace campagna vaccinale, ...