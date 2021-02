Freedom – Oltre il confine | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 19 febbraio

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ilin onda su Italia 1:delladel 19Questa sera, venerdì 192021, su Italia 1 va in ondail, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar,a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di ...

Su ITALIA UNO, alle 21.25, verrà trasmesso il programma ideato e condotto da Roberto Giacobbo, intitolato "il confine". Con un approccio diretto volto alla divulgazione e alla presenza ...... in onda alle 21.20 su Rai 3 Quarto Grado (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello (reality show), in onda alle 21.20 su Canale 5il confine (...Stasera in tv , 19 febbraio , su Italia 1 dalle ore 21.20, nuovo appuntamento con Freedom oltre il confine . Roberto Giacobbo ancora una volta ...La puntata di Freedom Oltre Il Confine di Roberto Giacobbo va in onda venerdì 19 febbraio 2021. Scopri anticipazioni e servizi.