Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 19 febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Venerdì 19 febbraio 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Settimo appuntamento con l’edizione 2021 di Freedom – Oltre il Confine, in onda venerdì 19 febbraio, in prima serata, su Italia 1. Il programma di Roberto Giacobbo racconta i luoghi più interessanti e sorprendenti del nostro Paese e del mondo. Questa settimana, inediti reportage da Italia, tra Lecce, Taranto, Roma, Salerno, Agnone, e Irlanda, con l’isolotto di Lough Derg. Freedom Oltre Il Confine: ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)IL. Venerdì 19torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Settimo appuntamento con l’edizionediil, in onda venerdì 19, in prima serata, su Italia 1. Il programma di Roberto Giacobbo racconta i luoghi più interessanti e sorprendenti del nostro Paese e del mondo. Questa settimana, inediti reportage da Italia, tra Lecce, Taranto, Roma, Salerno, Agnone, e Irlanda, con l’isolotto di Lough Derg.Il: ...

1Dioniso : La tomba dell’atleta di Taranto, trionfatore delle Olimpiadi nel 500 a.c. Una testimonianza unica al mondo. “Freed… - QuiMediaset_it : Nel @TeleConsiglio del #19febbraio #LucyBall ci segnala in prima serata su #Italia1 un nuovo appuntamento con… - unisalento : RT @MusaUnisalento: Domani 19 febbraio alle ore 21.20 - #Italia1, #Freedom-Oltre il confine vedrà protagonista anche il #MUSA e la sua sezi… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su ITALIA 1, la Puglia apre la settima puntata del programma “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su ITALIA 1, la Puglia apre la settima puntata del programma “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” -