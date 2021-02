“Freedom” | anticipazioni puntata del 19 febbraio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il programma, di Roberto Giacobbo, ci porta a visitare i luoghi inesplorati del nostro Paese e del mondo. Nellache andrà in onda questa stasera, 192021, il conduttore ci porterà alla scoperta di posti incredibili come Lecce, Taranto, Agnone, Irlanda. I telespettatori saranno trasportati in Puglia, alla scoperta di rovine in pietra e di iscrizioni su oggetti quotidiani. Giacobbo ci porterà a visitare il Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università di Salento,dove ci mostrerà alcuni scheletri trovati nell’area di Roca Vecchia. Successivamente le telecamere ci permetteranno di visitare il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. In questo museo è custodito il corpo del campione di atletica dei Giochi di Atene. Queste ossa hanno permesso a molti studiosi di scoprire l’importanza dello sport nell’antica ...