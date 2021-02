Fratelli di Crozza da stasera su NOVE con la prima puntata della nuova edizione (Di venerdì 19 febbraio 2021) stasera alle 21:25 sul NOVE primo appuntamento con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità. Fratelli di Crozza si prepara a tornare, da stasera su NOVE alle 21:25, con la nuova stagione. Che arriva dopo il grande successo di ascolti della scorsa adizione (che ha raggiunto picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori superando il 7% di share). Maurizio Crozza, dunque, è pronto a un trionfale ritorno per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)alle 21:25 sulprimo appuntamento con lastagione didi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare, dasualle 21:25, con lastagione. Che arriva dopo il grande successo di ascoltiscorsa adizione (che ha raggiunto picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori superando il 7% di share). Maurizio, dunque, è pronto a un trionfale ritorno per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito ...

