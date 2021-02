Fortnite: Arriva l’universo di Street Fighter e non solo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Qualche giorno fa vi avevamo parlato del possibile arrivo di WANDAVISION in Fortnite, purtroppo però oggi Arriva la smentita. Il Punto Zero sta per dare vita a due nuovi portali, il primo si formerà a Sabbie Sudate, il secondo invece a Pantano Palpitante. Dal portale di Sabbie usciranno 2 personaggi, a quanto pare tratti dall’universo di Street Fighter. Street Fighter confermato in Fortnite ma non è la sola novità Il primo personaggio potrebbe essere Ryu, in quanto il portale mostra il suo stage con la celebre melodia che lo contraddistingue, il secondo invece Chun-Li, dato che sarà di sesso femminile, entrambi con una propria emote. Si pensa che l’emote di Ryu sia l’Hadoken. A breve se vi recherete nei pressi di Sabbie Sudate troverete il ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 19 febbraio 2021) Qualche giorno fa vi avevamo parlato del possibile arrivo di WANDAVISION in, purtroppo però oggila smentita. Il Punto Zero sta per dare vita a due nuovi portali, il primo si formerà a Sabbie Sudate, il secondo invece a Pantano Palpitante. Dal portale di Sabbie usciranno 2 personaggi, a quanto pare tratti daldiconfermato inma non è la sola novità Il primo personaggio potrebbe essere Ryu, in quanto il portale mostra il suo stage con la celebre melodia che lo contraddistingue, il secondo invece Chun-Li, dato che sarà di sesso femminile, entrambi con una propria emote. Si pensa che l’emote di Ryu sia l’Hadoken. A breve se vi recherete nei pressi di Sabbie Sudate troverete il ...

