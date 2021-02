Formia | disposti gli arresti domiciliari per il 17enne accusato dell’omicidio di Romeo Bondanese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A due giorni dal fermo sono statiglideldi avere accoltellato e ucciso un coetaneo il 16 febbraio scorso nel centro di. I giudici del tribunale dei minori di Roma hanno convalidato il provvedimento emesso dalla Procura, ma deciso che il minorenne non stia in carcere. Il 16 febbraio scorso durante una rissa ha perso la vita. Secondo gli investigatori è bastato poco per accendere la scintilla tra due comitive di ragazzi, una del posto e l’altra proveniente dalla provincia di Caserta, e dalle parole si è passati alle vie di fatto. A venire alle mani sarebbero stati due ragazzi e poi si sono aggiunti i rispettivi amici in loro difesa. A un certo punto durante la rissa è spuntato un ...