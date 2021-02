Formia, ai domiciliari il 16enne accusato per l’omicidio di Romeo Bondanese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Omicidio Formia: il casertano minorenne accusato per la morte di Romeo Bondanese è stato trasferito ai domiciliari. Egli si trovava in un centro di accoglienza minorile in provincia di Caserta. Secondo gli agenti della Polizia sarebbe stato il 16enni a sferrare i colpi di lama che hanno ucciso Romeo Bondanese. >> Romeo, 17enne ucciso a Formia dopo una rissa: analisi dei filmati per rintracciare altri coinvolti Omicidio di Formia: lite per futili motivi Romeo Bondanese, 17enne di Formia, è morto la sera del 16 febbraio all’Ospedale “Dono Svizzero” dove era arrivato in condizioni disperate in seguito alla ferita da arma da taglio. Di fronte al McDonald’s di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Omicidio: il casertano minorenneper la morte diè stato trasferito ai. Egli si trovava in un centro di accoglienza minorile in provincia di Caserta. Secondo gli agenti della Polizia sarebbe stato il 16enni a sferrare i colpi di lama che hanno ucciso. >>, 17enne ucciso adopo una rissa: analisi dei filmati per rintracciare altri coinvolti Omicidio di: lite per futili motivi, 17enne di, è morto la sera del 16 febbraio all’Ospedale “Dono Svizzero” dove era arrivato in condizioni disperate in seguito alla ferita da arma da taglio. Di fronte al McDonald’s di ...

