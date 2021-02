Forex, sterlina si rafforza contro euro e dollaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – La sterlina prende un largo vantaggio nei confronti di euro e dollaro. A galvanizzare la moneta inglese è la vaccinazione di massa contro il coronavirus che procede a passo spedito e lascia presagire la possibilità di ripresa economica più rapida rispetto ad altri Paesi. Aspettative che allontanano l’ipotesi che la Banca centrale britannica possa ricorrere a tassi negativi per sostenere l’economia duramente colpita dalle misure restrittive introdotte negli ultimi mesi. La moneta inglese si spinge oltre quota 1,40 dollari, ai massimi da tre anni, mentre l’euro-sterlina viaggia a 0,87. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laprende un largo vantaggio nei confronti di. A galvanizzare la moneta inglese è la vaccinazione di massail coronavirus che procede a passo spedito e lascia presagire la possibilità di ripresa economica più rapida rispetto ad altri Paesi. Aspettative che allontanano l’ipotesi che la Banca centrale britannica possa ricorrere a tassi negativi per sostenere l’economia duramente colpita dalle misure restrittive introdotte negli ultimi mesi. La moneta inglese si spinge oltre quota 1,40 dollari, ai massimi da tre anni, mentre l’viaggia a 0,87.

Notizie dal Forex 18 febbraio 2021 GBP/USD La sterlina corre ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3973 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,4027. Cresce dello 0,7%...

