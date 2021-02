For Honor sta per ricevere nuovi contenuti con l'Anno 5. Annunciato un crossover con Shovel Knight (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ubisoft ha Annunciato che l'Anno 5 di For Honor inizierà l'11 marzo su tutte le piattaforme con un inaspettato evento crossover con oggetti ispirati a Shovel Knight. Da ora fino al 4 marzo, i giocatori di For Honor possono vestire i propri personaggi con una serie di contenuti a tema Shovel Knight. Ciò include emote, abiti, ornamenti e simboli. Ogni pezzo è disponibile nel negozio in-game. Quindi, a partire dall'11 marzo, inizia l'Anno 5 di For Honor. Chiamata Year of the Covenants, la nuova stagione "continua l'arco narrativo iniziato nell'Anno 4", ha detto Ubisoft in un comunicato stampa. I giocatori possono aspettarsi che i soliti contenuti di For ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ubisoft hache l'5 di Forinizierà l'11 marzo su tutte le piattaforme con un inaspettato eventocon oggetti ispirati a. Da ora fino al 4 marzo, i giocatori di Forpossono vestire i propri personaggi con una serie dia tema. Ciò include emote, abiti, ornamenti e simboli. Ogni pezzo è disponibile nel negozio in-game. Quindi, a partire dall'11 marzo, inizia l'5 di For. Chiamata Year of the Covenants, la nuova stagione "continua l'arco narrativo iniziato nell'4", ha detto Ubisoft in un comunicato stampa. I giocatori possono aspettarsi che i solitidi For ...

Eurogamer_it : #ForHonor: l'Anno 5 partirà il prossimo mese. Annunciato un crossover con #ShovelKnight. - vgaIIagher : io: okay non mi farò prendere troppo da fare questo cartone sono una persona adulta ormai sempre io dopo un episodi… - RosadaCristiana : ????Non ve lo perdete. L'ho fatto per divertimento XD In onore di Inazuma-sensei ^_^ ????Don't miss it. I do it for fun… - RobRe62 : RT @wireditalia: Un sapiente mix di ritorni (For All Mankind, Pennyworth, The Resident e The Blacklist) e debutti (Raised by Wolves, Your H… - mirkopioltini74 : RT @wireditalia: Un sapiente mix di ritorni (For All Mankind, Pennyworth, The Resident e The Blacklist) e debutti (Raised by Wolves, Your H… -