Fontana annuncia | “La Lombardia resta in zona gialla”

La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana. Lo ha annuciato il presidente Attilio Fontana direttamente dalle sue pagine social. "La Lombardia resta gialla" -scrive Fontana. "Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni.

