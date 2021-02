Foglie di ulivo alla montagnola | la ricetta della pasta speciale di Carmine

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Che buone ledi, ladi oggi 19 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno suggerita da. Un nuovo protagonista nella cucina di E’ sempre mezzogiorno? Speriamo davvero di sì perché non solo sa stare davanti alle telecamere ma mette il buon umore, è diretto e mostra con attenzione la, i vari passaggi. Il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi, laverde fatta con la semola e la rucola frullata, poi in pacon funghi, salsiccia e il formaggio, il caciocavallo. Davvero un’ottima idea con le nuove ricette di Antonella Clerici. Ecco come si fanno ledi. RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNODI ...