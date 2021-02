Fisco | riforma molto complessa | Servirà più tempo del previsto

Leggi su zon

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il modello “danese” evocato da Draghi alleggerirà ilper il ceto medio, ma restano numerose tasse da rimodulare, accorpare o rimuovere Ladelsarà probabilmente la grana più grande per il Governo Draghi. Requisito fondamentale per ottenere i 209 miliardi del Recovery Fund,anche per rilanciare il Paese. Sì, ma come agire? Draghi ha già annunciato che intende proporre il “modello danese”: ossia elevare la no tax area per i redditi bassi e appianare lo scalone che massacra i redditi compresi tra 30mila e 55mila € lordi l’anno. Il problema è che ilscarseggia. La legislatura durerà altri due anni e mezzo e questadovrà essere operativa nel 2022. Senza contare che lada sola non basta. Il...