Fisco | nuovi modelli dichiarazioni redditi sul sito dell’Agenzia delle entrate

Sono disponibili sia la nuova versione redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale, con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d'imposta 2020 L'articolo proviene da Firenze Post.

