Firenze | incidente coinvolge un rider Mazzeo | Fermare la strage

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondocoinvolto in un gravein pochi giorni. Dopo la morte di un uomo alcuni giorni fa a Montecatini , stavolta tocca a unfiorentino. E' accaduto in piazza delle Cure a ...

ottavio05 : RT @stefanoboni59: Rider investito a Firenze, Fit-Cisl: “Basta col cottimo che genera insicurezza” Ieri sera Firenze registrato ennesimo in… - stefanoboni59 : RT @stefanoboni59: Rider investito a Firenze, Fit-Cisl: “Basta col cottimo che genera insicurezza” Ieri sera Firenze registrato ennesimo in… - panchetti101 : RT @stefanoboni59: Rider investito a Firenze, Fit-Cisl: “Basta col cottimo che genera insicurezza” Ieri sera Firenze registrato ennesimo in… - stefanoboni59 : Rider investito a Firenze, Fit-Cisl: “Basta col cottimo che genera insicurezza” Ieri sera Firenze registrato ennesi… - corgi_lover : RT @iltirreno: L'incidente a Firenze. La Cgil: 'Non è ammissibile rischiare la vita per consegnare un panino' -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze incidente

E' la richiesta del segretario Fit - Cisl Toscana, Stefano Boni, dopo il nuovo graveche ieri sera ha coinvolto un rider a. "Apprendiamo con dispiacere - dice Boni - che ieri sera ...... lavoratori subordinatati." E' la richiesta del segretario Fit - Cisl Toscana, Stefano Boni dopo il nuovo graveche ieri sera ha coinvolto un rider a( Qui la notizia ). "...Firenze, 19 febbraio 2021 - Secondo rider coinvolto in un grave incidente in pochi giorni. Dopo la morte di un uomo alcuni giorni fa a Montecatini, stavolta tocca a un rider fiorentino. E' accaduto in ...Fiorentina-Spezia vale molto per i viola. Si gioca tra poco meno di un'ora al Franchi (ore 18,30) una sfida salvezza cruciale, che può segnare la svolta del campionato in caso di ...