Fiorentina | tris nel ripresa | Vlahovic-Castrovilli-Eysseric Spezia al tappeto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo un primo tempo povero di emozioni, lanellaasfalta loal Franchi, reduce dalla sorprendente vittoria con il Milan. I viola di Prandelli si sono imposti per 3-0 sugli uomini di Italiano. A sbloccare la gara, il solito, al 51?. Poi il raddoppio di un redivivoe ildi Esseryc. Lasi allontana, forse, definitivamente dalla zona retrocessione, salendo a 25 punti. Loresta a 24, al momento ancora tranquilla ma non deve sentirsi sazio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

- Spezia finisce 3 - 0 in uno degli anticipi di oggi della 23/a giornata del campionato di Serie A. Prandelli scavalca Italiano, le reti del successo portano la firma di Vlahovic, ...Spezia -- Serie A Credit Foto Getty Images 50 VLAHOVIC, GOL DELLA! 1 - 0 in spaccata del serbo, che ribadisce in acrobazia un buon pallone dalla destra scodellato da ...La squadra di Prandelli torna al successo superando quella di Italiano in un importante scontro diretto. Al Franchi decidono Vlahovic, Castrovilli e Eysseric.Firenze, 19 febbraio 2021 – Cala il tris la Fiorentina contro lo Spezia al 'Franchi'. Dopo un bel primo tempo, concluso però a reti inviolate, gli aquilotti cedono il passo ai toscani nella ripresa, s ...