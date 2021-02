Fiorentina-Spezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fiorentina e Spezia si affrontano nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. I viola sono chiamati a reagire dopo due sconfitte consecutive ed hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Periodo opposto invece per lo Spezia, in grande forma e reduce da due successi di fila. L’obiettivo per gli uomini di Italiano è continuare su questa strada. Venerdì 19 febbraio alle ore 18.30 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), mentre la diretta streaming è affidata a SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo della ventitreesima giornata di. I viola sono chiamati a reagire dopo due sconfitte consecutive ed hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Periodo opposto invece per lo, in grande forma e reduce da due successi di fila. L’obiettivo per gli uomini di Italiano è continuare su questa strada. Venerdì 19 febbraio alle ore 18.30 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA (202), mentre laè affidata a SkyGo e NowTv. SportFace.

AMinghetti : RT @gippu1: In poco meno di 15 mesi il #Napoli di Gattuso ha già perso con 15 avversarie diverse: Parma, Inter, Lazio, Fiorentina, Lecce, A… - xndrsbileduct : Il senso di fiorentina spezia il venerdì alle 18.30. Me lo dovete spiegare. Il senso. - rog3rismo : Il senso di Fiorentina-Spezia di venerdì alle 18:30 - ViolaClubINA : Serie A - Giornata 23! ••• ?? vs Spezia ??? Artemio Franchi ?? Sabtu, 20 Februari 2021 ?? 00.30 WIB /01.30 WITA /02.30… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: In poco meno di 15 mesi il #Napoli di Gattuso ha già perso con 15 avversarie diverse: Parma, Inter, Lazio, Fiorentina, Lecce, A… -