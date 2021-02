Fiorentina-Spezia | le probabili formazioni del match

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Al Franchi l’anticipo traapre la 23esima giornata di Serie A. Punti importanti in palio. Dubbi in attacco per Prandelli,con diverse assenze in difesa, oggi alle 18:30, apre le danze della 23esima giornata di Serie A. Le duestanno affrontando momenti molto diversi. Se loè reduce da due importanti vittorie consecutive, ladi Prandelli ha collezionato 22 punti in 22 partite e viene da due sconfitte: contro Inter e Sampdoria. QUI– L’ormai rodato 3-5-2 dell’ex ct, dovrebbe subire della variazioni negli interpreti rispetto alle ultime uscite. In difesa inamovibile il terzetto composto da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo torna ...

La Serie A riparte oggi con due anticipi validi per la 23giornata di campionato che si chiuderà lunedì sera. Ecco il programma. Venerdì 19 (18.30)(SKY) (20.45) Cagliari - Torino (SKY) Sabato 20 (15.00) Lazio - Sampdoria (SKY) (18.00) Genoa - Verona (SKY) (20.45) Sassuolo - Bologna (DAZN) Domenica 21 (12.30) Parma - Udinese (...Si parte da, stasera alle 18,30. Si chiude lunedì alle 20,45 con Juve - Crotone. Il 'Tutto il calcio minuto per minuto', quello ...Al Franchi l’anticipo tra Fiorentina e Spezia apre la 23esima giornata di Serie A. Punti importanti in palio. Dubbi in attacco per Prandelli, Spezia con diverse assenze in difesa Fiorentina-Spezia, ...Come gestire Castrovilli al Fantacalcio? Sarà importante capire come e quanto utilizzare Castrovilli al Fantacalcio nelle prossime settimane. Il consiglio per giocatori in crisi è sempre lo stesso: ma ...