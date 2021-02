Fiorentina - Spezia | le probabili formazioni | ancora out Ribéry | Agudelo ' falso nueve'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La ventitreesima giornata, quarta di ritorno, in serie A, si aprirà con la sfida del 'Franchi' tra(ore 18,30, arbitro Calvarese di Teramo). In palio tre punti pesanti in chiave ...

JuriLertora : #SerieATIM #Fiorentina #Spezia #FiorentinaSpezia Fiorentina-Spezia, chi vincerà? - clikservernet : Fiorentina, occhio allo Spezia. I ragazzi di Italiano arrivano al Franchi da favoriti - Noovyis : (Fiorentina, occhio allo Spezia. I ragazzi di Italiano arrivano al Franchi da favoriti) Playhitmusic - - FANTASYTEAM4 : Al via la ventitreesima giornata di Serie A! Quest'oggi comincia la ventitreesima giornata di Serie A con due part… - Marathonbet_IT : Oggi la #SerieA parte in anticipo, con la sfida delle 18.30 tra #Fiorentina e #Spezia! Avete già fatto la vostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Spezia

La ventitreesima giornata, quarta di ritorno, in serie A, si aprirà con la sfida del 'Franchi' tra(ore 18,30, arbitro Calvarese di Teramo). In palio tre punti pesanti in chiave salvezza, con gli aquilotti liguri davanti ai viola in classifica (24 punti contro 22). Una ...La 23ª giornata di Serie A si apre eccezionalmente con un doppio appuntamento di venerdì cone Cagliari - Torino, due match importanti per la zona medio - bassa della classifica. ...Carpanesi: “Sulla carta la Fiorentina è superiore e deve giocare con questa consapevolezza. Ogni partita va giocata come fosse l'ultima spiaggia" ...Fantacalcio per la 23^ giornata di serie A: può essere il momento di dare spazio all'esperienza di Godin e al talento di Locatelli.