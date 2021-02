Fiorentina-Spezia, le parole di Prandelli e Itaiano nel post-gara (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cesare Prandelli e Vincenzo Italiano hanno parlato al termine dalla gara Spezia-Fiorentina, finita 3-0 per i toscani. Una gara anomala: equilibrata nel primo tempo, dominata dalla Fiorentina nel secondo. Le reti sono state firmate d Vlahovic, Castrovilli e Eyesseric. Ecco le loro dichiarazioni. Fiorentina-Spezia 3-0: i Viola calano il tris nella ripresa e tornano a vincere Cosa hanno detto Prandelli e Italiano dopo Fiorentina-Spezia 3-0? Le parole di Prandelli “Serviva questa vittoria contro lo Spezia che, probabilmente, era la squadra più in forma. Avevano grande fiducia e capacità di costruire, li temevamo. Siamo stati bravi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cesaree Vincenzo Italiano hanno parlato al termine dalla, finita 3-0 per i toscani. Unaanomala: equilibrata nel primo tempo, dominata dallanel secondo. Le reti sono state firmate d Vlahovic, Castrovilli e Eyesseric. Ecco le loro dichiarazioni.3-0: i Viola calano il tris nella ripresa e tornano a vincere Cosa hanno dettoe Italiano dopo3-0? Ledi“Serviva questa vittoria contro loche, probabilmente, era la squadra più in forma. Avevano grande fiducia e capacità di costruire, li temevamo. Siamo stati bravi ...

acffiorentina : ? | 90’+5 Triplice fischio di Calvarese, al Franchi finisce 3-0 Fiorentina ?? Spezia 3??-0?? #ForzaViola ??… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Contro la Fiorentina avremmo potuto vincere, siamo partiti come abbiamo finito con il Milan' https:… - SkySport : Fiorentina-Spezia, Prandelli: 'Abbiamo indovinato i cambi, Vlahovic grande talento' - napolimagazine : SPEZIA - Italiano: 'Contro la Fiorentina avremmo potuto vincere, siamo partiti come abbiamo finito con il Milan' - apetrazzuolo : SPEZIA - Italiano: 'Contro la Fiorentina avremmo potuto vincere, siamo partiti come abbiamo finito con il Milan' -