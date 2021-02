Fiorentina-Spezia, Italiano: “Sappiamo chi siamo, perdere può fare bene. Prandelli? Vi dico che…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una prestazione buona da parte nostra, abbiamo sbagliato qualcosa davanti.Queste le parole di Vincenzo Italiano, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Il tecnico dello Spezia ha analizzato - in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport - la prestazione da parte dei suoi, spiegando cosa non è andato nella debacle del 'Franchi'. Ecco le parole della guida tecnica dei liguri:"Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una prestazione buona da parte nostra, abbiamo sbagliato qualcosa davanti.Queste le parole di Vincenzo, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro la. Il tecnico delloha analizzato - in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport - la prestazione da parte dei suoi, spiegando cosa non è andato nella debacle del 'Franchi'. Ecco le parole della guida tecnica dei liguri:"Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocatoanche se il ...

