Fiorentina-Spezia, Gyasi: "Viola squadra top, dimenticare il successo con il Milan. Classifica? Abbiamo un'obiettivo" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le parole dell'attaccante italiano di origini ghanesi, Emmanuel Gyasi.Poco prima del fischio d'inizio dell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, Fiorentina-Spezia, l'attaccante italo-ghanese dei bianconeri, Emmanuel Gyasi, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" prima della gara del "Franchi". Di seguito le sue dichiarazioni."Diciamo che col Milan è stata una vittoria importante per noi, ma adesso dobbiamo subito pensare a questa partita, dimenticarla perché oggi è fondamentale: affrontiamo una grandissima squadra e dobbiamo fare più punti possibili. Cerchiamo di proporre quanto ci chiede il mister, ultimamente ci sta andando bene".

