Fiorentina-Spezia 3-0 | balzo viola verso quota salvezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Larespira e vede avvicinarsi la. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Prandelli batte loper 3-0 e si porta a 25 punti in classifica, superando proprio la squadra di Italiano. Tante note positive per i, a partire dalla solidità difensiva dettata dalle ottime prove di Martinez Quarta, Milenkovic e Pezzella. Ma la notizia migliore per Prandelli è la prestazione di Castrovilli, partito dalla panchina e autore di un gol, un assist per l'1-0 di Vlahovic e di un recupero chiave nell'azione del 3-0 di Eysseric. Dopo la bella vittoria sul Milan, Italiano conferma Agudelo falso nove ma deve rinunciare ad Erlic e Bastoni per squalifica. Come se non bastasse, al 5? Marchizza subisce un colpo alla testa e lascia il campo in barella. Nel ...