Fiorentina - Spezia 2 - 0 | Castrovilli raddoppia LIVE

Fiorentinanews : #FiorentinaSpezia 3?-0? 83' GOOOOLLL!!! La chiude #Eysseric! Palla rubata da #Castrovilli, tocco di #Vlahovic per i… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina *3-0 Spezia *(Eysseric 83‘) #SSFootball - mattecasali : spezia prende 3 pere dalla fiorentina, noi abbiamo perso 2-0?????? - FAMerkezi : GOAL! Fiorentina 3-0 Spezia (83 Valentin Eysseric) - TheoGroz : Il Real Spezia che si fa umiliare dalla Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Spezia

Tutte le notizie sulla squadraCommenta per primo Durante la sfida tra, Sofyan Amrabat, sostituito da Cesare Prandelli, non ha ben digerito la sostituzione. Il centrocampista marocchino, una volta lasciato il campo, non ha dato il 5 a mister Prandelli ...64' - Bella azione della Fiorentina, con Eysseric che comincia l'azione e poi calcia sul cross di Biraghi. Chabot si oppone ma il pallone finisce a Castrovilli che con il mancino ...CALCIO Europa League, la Roma vince con il Braga News. Nelle gare di andata degli ottavi d'Europa League la Roma vince 2-0 in casa dei portoghesi del Braga. Il Napoli perde 2-0 a ...